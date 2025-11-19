MA VIE EN BLEU – COMEDIE DE GRENOBLE Grenoble

MA VIE EN BLEU Début : 2026-05-15 à 19:00. Tarif : – euros.

Rire avec la police, ça n’a pas de prix et c’est moins long qu’une garde à vue !Jean est comme tout le monde, en quête du bonheur. Mais sa vie est constellée d’embuches.Entre ses désillusions au travail son patron colérique, sa famille qu’il ne voit pas assez, son âme de justicier contrariée et son moral dans les chaussettes, il est à bout.Cerise sur le gâteau, Jean est policier, bref, il cumule les mandats.Le métier de policier est souvent fantasmé par les médias et la télé mais la réalité est différé.Plutôt que de se plaindre, jean fait le choix de faire rire sa situation.Car sa meilleure arme de service, c’est l’humourUn spectacle pleins d’humanité et d’amour.Parce qu’on a tous besoin !

COMEDIE DE GRENOBLE 1 RUE PIERRE DUPONT 38000 Grenoble 38