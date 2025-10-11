Ma ville en rose #5 Plonévez-du-Faou

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère

Ma Ville en Rose #5 Pays Dardoup

Samedi 11 octobre Salle Ar Veilh, Plonévez-du-Faou

Venez participer à une grande journée de sensibilisation contre le cancer du sein, placée sous le signe du partage, de la prévention et de la convivialité.

> Au programme dès 9h

Marche, trail, canitrail (5 €)

3 circuits de 5, 11 et 13 km Départs libres de 9h à 11h30.

Rando cyclo

2 circuits de 30 et 70 km Départs libres à partir de 9h.

Rendez-vous

> Espace de prévention

Atelier d’autopalpation animé par les médecins de la Maison de Santé Multisite du Pays Dardoup et la Ligue contre le cancer.

Stands d’information associations Belle & Bien, Entraide Cancer, Kemper Institut du Sein (KIS), sensibilisation à la mammographie.

Initiations bien-être méditation de pleine présence, danse thérapie, massage, sophrologie, yoga.

> Animations

13h30 Brug Ar Menez

14h Korn Boud

14h30 Flash-Mob et spectacle

15h30 Danses orientales

16h Danses bretonnes

16h30 Danses en ligne

17h Danses rock

17h30 Bagad Osismi

> Toute la journée

Jeux bretons

Grands jeux de société

Animation avec les pompiers

Pêche à la ligne

Tombola

Petite restauration sur place

> L’événement se déroulera en présence de Clarisse Lavanant, marraine de la journée.

Rendez-vous à Plonévez-du-Faou pour une journée solidaire et festive au profit de la lutte contre le cancer du sein. .

Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne

