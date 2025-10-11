Ma ville en rose #5 Plonévez-du-Faou
Ma ville en rose #5 Plonévez-du-Faou samedi 11 octobre 2025.
Ma ville en rose #5
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou Finistère
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Ma Ville en Rose #5 Pays Dardoup
Samedi 11 octobre Salle Ar Veilh, Plonévez-du-Faou
Venez participer à une grande journée de sensibilisation contre le cancer du sein, placée sous le signe du partage, de la prévention et de la convivialité.
> Au programme dès 9h
Marche, trail, canitrail (5 €)
3 circuits de 5, 11 et 13 km Départs libres de 9h à 11h30.
Rando cyclo
2 circuits de 30 et 70 km Départs libres à partir de 9h.
Rendez-vous
> Espace de prévention
Atelier d’autopalpation animé par les médecins de la Maison de Santé Multisite du Pays Dardoup et la Ligue contre le cancer.
Stands d’information associations Belle & Bien, Entraide Cancer, Kemper Institut du Sein (KIS), sensibilisation à la mammographie.
Initiations bien-être méditation de pleine présence, danse thérapie, massage, sophrologie, yoga.
> Animations
13h30 Brug Ar Menez
14h Korn Boud
14h30 Flash-Mob et spectacle
15h30 Danses orientales
16h Danses bretonnes
16h30 Danses en ligne
17h Danses rock
17h30 Bagad Osismi
> Toute la journée
Jeux bretons
Grands jeux de société
Animation avec les pompiers
Pêche à la ligne
Tombola
Petite restauration sur place
> L’événement se déroulera en présence de Clarisse Lavanant, marraine de la journée.
Rendez-vous à Plonévez-du-Faou pour une journée solidaire et festive au profit de la lutte contre le cancer du sein. .
Espace Ar Veilh Plonévez-du-Faou 29530 Finistère Bretagne
