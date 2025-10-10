Ma ville en rose pays dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire Cabinet médical Châteauneuf-du-Faou
Ma ville en rose pays dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire Cabinet médical Châteauneuf-du-Faou vendredi 10 octobre 2025.
Ma ville en rose pays dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire
Cabinet médical 26 rue Tristan Corbière Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 13:30:00
fin : 2025-10-23 14:30:00
Date(s) :
2025-10-10 2025-10-14 2025-10-23 2025-10-31
Ma ville en rose pays Dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire
de 13h30 à 14h30 au cabinet médical, 26 rue Tristan Corbière à Châteauneuf-du-Faou
Apprenez les bons gestes pour prendre soin de vous. Informations, prévention et échanges en toute bienveillance .
Cabinet médical 26 rue Tristan Corbière Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Ma ville en rose pays dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-10-03 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou