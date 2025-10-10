Ma ville en rose pays dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire Cabinet médical Châteauneuf-du-Faou

Cabinet médical 26 rue Tristan Corbière Châteauneuf-du-Faou Finistère

Début : 2025-10-10 13:30:00
fin : 2025-10-23 14:30:00

2025-10-10 2025-10-14 2025-10-23 2025-10-31

Ma ville en rose pays Dardoup: ateliers d’autopalpation mammaire

de 13h30 à 14h30 au cabinet médical, 26 rue Tristan Corbière à Châteauneuf-du-Faou

Apprenez les bons gestes pour prendre soin de vous. Informations, prévention et échanges en toute bienveillance   .

