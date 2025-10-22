Ma ville en sons & cyanotypes centre social la CaSa Carmaux

Ma ville en sons & cyanotypes centre social la CaSa Carmaux mercredi 22 octobre 2025.

Ma ville en sons & cyanotypes Mercredi 22 octobre, 09h30 centre social la CaSa Tarn

sur inscription

Début : 2025-10-22T09:30 – 2025-10-22T17:00

Fin : 2025-10-22T09:30 – 2025-10-22T17:00

Le mercredi 22 octobre 2025 venez prendre part au projet Ma ville en sons & cyanotypes__, un patrimoine industriel en regard avec le patrimoine immatériel, initié par le Collectif la Disquette et centre social la CaSa à Carmaux

Après la visite du Musée Mines départemental de Cagnac-les-Mines et celle du parc des titans, deux artistes du Collectif la Disquette vous proposent une journée de création collective au sein du centre social la CaSa.q

Au programme: réalisation d’une fresque, de cyanotypes et de créations sonores à partir des sons et images de la mine, et d’archives. La création collective sera exposée au Musée Mines Départemental.

centre social la CaSa 32ter avenue Bouloc Torcatis 81400 CARMAUX Carmaux 81400 Tarn Occitanie

Événement de C’est mon patrimoine 2025

©emilieroute