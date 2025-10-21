Ma ville en sons & cyanotypes parc des titans Le Garric

Ma ville en sons & cyanotypes Mardi 21 octobre, 13h30 parc des titans Tarn

Début : 2025-10-21T13:30 – 2025-10-21T17:00

Fin : 2025-10-21T13:30 – 2025-10-21T17:00

Le mardi 21 octobre 2025 venez prendre part au projet Ma ville en sons & cyanotypes, un patrimoine industriel en regard avec le patrimoine immatériel, initié par le Collectif la Disquette et centre social la CaSa à Carmaux.

Venez visiter le parc des Titans à Cap’découverte, accompagnés par un membre de l’association l’A.S.P.I.C.C.(Association de Sauvegarde du Patrimoine Industriel Carmaux Cagnac).

S’en suivra un atelier de prise de vues photographiques avec deux artistes du Collectif la Disquette, dans le but de réaliser des cyanotypes en vue d’une création collective dont la restitution aura lieu au Musée Mines Départemental.

parc des titans Cap'Découverte 81450 Le Garric Le Garric 81450 Tarn Occitanie

Événement de C’est mon patrimoine 2025

