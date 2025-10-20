Ma ville en sons et cyanotypes musée mines départemental Cagnac-les-Mines

Ma ville en sons et cyanotypes Lundi 20 octobre, 13h30 musée mines départemental Tarn

Début : 2025-10-20T13:30 – 2025-10-20T17:00

Fin : 2025-10-20T13:30 – 2025-10-20T17:00

Le lundi 20 octobre 2025 venez prendre part au projet Ma ville en sons & cyanotypes, un patrimoine industriel en regard avec le patrimoine immatériel, initié par le Collectif la Disquette et centre social la CaSa à Carmaux

Venez visiter le Musée Mines départemental de Cagnac-les-Mines accompagnés de deux médiateurs; s’en suivra un atelier d’initiation à la création sonore avec deux artistes du Collectif la Disquette. Par le biais d’exercices ludiques de prise de sons au sein des galeries du musée, et avec différents micros, nous enregistrerons ensembles les sons de la mine dans le but de réaliser une création collective qui sera exposée au Musée.

musée mines départemental 20 avenue de saint sernin 81130 cagnac les mines Cagnac-les-Mines 81130 Tarn Occitanie 05 63 53 91 70 https://musees.tarn.fr/nos-musees/musee-mine-departemental [{« type »: « email », « value »: « centresocial-cias@3c-s.fr »}]

Événement de C’est mon patrimoine 2025

