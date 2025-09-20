Ma ville se transforme Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac Clichy-sous-Bois

Ma ville se transforme Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac Clichy-sous-Bois samedi 20 septembre 2025.

Ma ville se transforme Samedi 20 septembre, 15h00 Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une question, une réponse

Ma ville se transforme

En partenariat avec la Maison du Projet

Vous vous posez des questions en lien avec les transformations du nouveau paysage urbain de votre ville. La Maison du Projet réponds à vos interrogations.

Bibliothèque municipale Cyrano-de-Bergerac 10 allée Maurice-Audin 93390 Clichy-sous-Bois Clichy-sous-Bois 93390 Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 41 70 31 80 http://bibliotheque.clichysousbois.fr Tramway T4 – Arrêt Clichy-sous-Bois Mairie

Bus 603, 623 – Arrêt Clichy-sous-Bois Mairie

Bus 146, 613, 644 – Arrêt Mairie Château

Bus 643 – Arrêt La Lorette

Ascenseur, parking accessible PMR sur réservation

Une question, une réponse

©Les Archives municipales de Clichy-sous-Bois