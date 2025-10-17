Ma vulve et mon uku Claire Méchin Théâtre de la Halle au Blé La Flèche

Ma vulve et mon uku Claire Méchin

Théâtre de la Halle au Blé Place du 8 Mai 1945 La Flèche Sarthe

Début : 2025-10-17 20:30:00

2025-10-17

Parodies féministes de tubes de la chanson française… mais pas que !

Claire Méchin (Blond and Blond and Blond, les Filles de Simone) t’offre un seule en scène qui met du drôle au cœur. Alors si t’aimes bien Les parodies (et les compos aussi), féministes (mais pas seulement), de tubes de la chanson française (y a pas que ça non plus hein), avec une super chanteuse (si je fais pas mon auto-promo qui va la faire…) et juste un ukulélé (si si je t’assure, on peut faire plein de trucs avec un uku). Tu vas kiffer. Et si t’aimes pas trop le ukulélé, la chanson française, le féminisme, tout ça, tout ça… bon à première vue c’est pas gagné… mais t’es pas à l’abri de kiffer quand même ! .

English :

Feminist parodies of French chanson hits? but not only!

German :

Feministische Parodien auf französische Chanson-Hits aber nicht nur!

Italiano :

Parodie femministe di successi della chanson francese, ma non solo!

Espanol :

Parodias feministas de éxitos de la chanson francesa… ¡pero no sólo!

