MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

MAA : Concert Musique Actuelle amplifiée, organisé par Jean Thomas

Une occasion de découvrir nos talents !

Rendez-vous avec le élèves de MAA pour un concert

Département « Musique Actuelle amplifiée » du Conservatoire Charles Munch.

Le vendredi 17 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321



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