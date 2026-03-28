MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS
MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS vendredi 17 avril 2026.
MAA : Concert Musique Actuelle amplifiée, organisé par Jean Thomas
Une occasion de découvrir nos talents !
Rendez-vous avec le élèves de MAA pour un concert
Département « Musique Actuelle amplifiée » du Conservatoire Charles Munch.
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00
Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti 75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321
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