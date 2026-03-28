MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS

MAA Concert Musique Actuelle amplifiée Conservatoire Municipal Charles Munch PARIS vendredi 17 avril 2026.

MAA : Concert Musique Actuelle amplifiée, organisé par Jean Thomas

Une occasion de découvrir nos talents !

Rendez-vous avec le élèves de MAA pour un concert
Département « Musique Actuelle amplifiée » du Conservatoire Charles Munch.
Le vendredi 17 avril 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-18T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-17T19:00:00+02:00_2026-04-17T21:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Charles Munch 7, rue Duranti  75011 PARIS
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321 https://www.facebook.com/profile.php?id=61584167236321


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