MAAAR, Auditorium de La Batterie, Guyancourt

MAAAR Mardi 17 mars, 20h30 Auditorium de La Batterie Yvelines

Début : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T20:30:00+01:00 – 2026-03-17T22:00:00+01:00

Elsa Corre, Charlotte Espieussas, Rebecca Roger

Un trio, une triade plutôt, atypique, frontale, percussive. Détournant en effet les canons du trio féminin, les attendus d’une formation polyphonique, les timbres et personnalités très marquées des chanteuses s’ajustent sur le fil pour tisser en plusieurs langues, sur plusieurs rythmes, une étrange matière sonore. Le rythme est ici partout, porté par l’accordéon et tout un arsenal de percussions surgies d’ailleurs. Quand ce ne sont pas les voix, ce sont les pieds et les mains qui martèlent, pour nous ancrer en terre et cheviller l’âme au corps, une bonne fois pour toutes. Un répertoire nourri des terroirs et parcours de chacune, des liens qu’elles y nouèrent, des dons qu’elles y reçurent. Et les textes, expressions d’un courage du quotidien, invocations aux puissances élémentaires, à la nature, appels à la danse et à la fête.

Durée : 1h10

https://www.youtube.com/watch?v=F87Lb0pq7KA

Trois voyelles pour trois voix, Elsa, Charlotte, Rebecca, l’histoire d’une rencontre fluide et explosive sur les chemins de la musique. musique du monde trio

Pierre Campistron