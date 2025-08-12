Maaar Le Mêle-sur-Sarthe

Maaar Le Mêle-sur-Sarthe mardi 19 mai 2026.

Maaar

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 20:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

MAAAR, trois voyelles pour trois voix, Elsa, Charlotte, Rebecca, l’histoire d’une rencontre fluide et explosive sur les chemins de la musique.

Un trio consititué d’Elsa Corre, qu’on a eu le plaisir d’entendre dans Duo du bas, chanteuse bretonne portée très tôt vers les musiques du monde et dont la voix claire et directe a trouvé, dans le chant galicien, lors d’un voyage, une résonance à son image ; de Charlotte Espieussas, accordéoniste et chanteuse, comme ses grands-parents qui jouaient ou valsaient dans les bals du Quercy, voyageuse-amoureuse des musiques à danser et créolisées ; de Rebecca Roger Cruz, musicienne et chanteuse vénézuélienne dont le tempérament de feu, l’imparable sens du rythme et la voix caméléon ne craignent aucun registre, du traditionnel pur aux musiques savantes jusqu’au chant lyrique. .

46 Grande Rue Le Mêle-sur-Sarthe 61170 Orne Normandie +33 2 33 27 63 08

English : Maaar

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Maaar Le Mêle-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-08-12 par REZZO