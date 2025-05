T. COSTESEQUE, A. DEZOTEUX, … / Nuit américaine – MABA Nogent-sur-Marne, 7 juin 2025, Nogent-sur-Marne.

Dans le cadre de sa programmation intitulée « Nuit

américaine », la MABA s’intéresse à la question de la frontière, celle du seuil

entre réalité et fiction tout en tirant des liens entre attraction populaire,

imagerie du Far West et construction culturelle issue du cinéma en explorant

plus largement le soft power américain. Dans le parc à la nuit tombée, la

programmation de films d’artistes explorera la figure du cowboy et l’imaginaire de

l’ouest américain en jouant des décalages avec le réel.

Le samedi 07 juin 2025

de 20h45 à 01h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T23:45:00+02:00

2025-06-07T21:45:00+02:00_2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T04:00:00+02:00

MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)

Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)

Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo maba@fondationdesartistes.fr

Programmation de films d’artistes explorant l’imaginaire de l’ouest américain.