I Hit You With A Flower… – MABA Nogent-sur-Marne, 7 juin 2025, Nogent-sur-Marne.

L’exposition, à la saveur sucrée et doucereuse, présente le travail d’artistes aux œuvres

d’apparence frivole, aussi attrayantes qu’intelligentes. Cette joyeuse bande

n’a pas peur d’utiliser du rose, des couleurs pastel et vives, du doré, des

paillettes, du brillant, des fleurs, des cœurs et bien d’autres motifs encore. Leur

mot d’ordre? Joli et saturé. D’exubérantes images aux accents légèrement

provocants glissent nonchalamment des mains de ces artistes, abordant avec

raffinement des sujets tels que le féminisme, le genre, l’(homo)sexualité,

l’intimité, l’érotisme, le racisme ou encore la pleine acceptation du corps, d’une

manière si délicieusement sublimée qu’on le remarque à peine.

Ces images appétissantes

sont comme un appât au bout d’un hameçon. Une stratégie de séduction subtile

permettant d’attirer le spectateur vers une critique sociale plus profonde. Les

sujets sensibles deviennent ainsi irrésistiblement amusants. L’activisme

frontal fait place à une approche toute de velours. Ce style artistique est le

plus souvent qualifié de «girly» et perçu comme futile. Un faux pas absolu

qu’il est urgent de corriger. D’autant que ce genre n’est pas seulement une

affaire de femmes, mais aussi celle d’hommes et de la communauté queer. En fin

de compte, ces œuvres visent à se défaire de la norme, source de tant de

problèmes. I Hit You With a Flower se veut ainsi un filtre

d’amour incitant le visiteur à ouvrir son esprit.

Commissaire : Nanda Janssen

Artistes : Afra Eisma, Ninon Enea, Jurjen Galema, Vera Gulikers, Alan Hernández, Kinke Kooi, Ash Love, Béatrice Lussol, Alex Naber & ChelseaBoy, Richard Otparlic, Lucas Tortolano

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T02:00:00+02:00

fin : 2025-06-08T04:00:00+02:00

MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

Métro -> E : Nogent – le Perreux (Le Perreux-sur-Marne) (Nogent-sur-Marne) (599m)

Bus -> 210 : Rue du Port (Nogent-sur-Marne) (72m)

Vélib -> Port – Maurice Chevalier (452.70m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.fondationdesartistes.fr/evenement/maba/i-hit-you-with-a-flower-sugar-coated-art-with-a-punch/ +33148719007 maba@fondationdesartistes.fr

Exposition d’œuvres à l’apparence frivole et sucrée mais subtilement percutantes.