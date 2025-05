TRAM / TaxiTram Est – MABA Nogent-sur-Marne, 7 juin 2025, Nogent-sur-Marne.

Montez à bord d’un TaxiTram et explorez des programmations inédites mêlant arts visuels, performances et installations contemporaines à travers l’Île-de-France ! Voyagez en autocar vers les lieux d’art membres du réseau TRAM et partagez des moments privilégiés avec les artistes, commissaires d’exposition et équipes de médiation ! Choisissez votre parcours, à l’est ou à l’ouest de Paris, et partez à la découverte de ces lieux !

Au programme :

Départ de l’autocar à Paris

Rendez-vous devant la gare RER Denfert-Rochereau

École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge

Nuit Blanche à Juvisy

Découverte des œuvres de Olivier Rasti et de la performance d’Emmanuelle Bouyer

Centre d'art contemporain d'Alfortville – La Traverse

Ce qui nous lie

Visite nocturne de l’exposition et invitation à une création collective sur textile

MABA, Nogent-sur-Marne

Nuit américaine

Découverte de l’installation Providence Ghost Tour de César Kaci, de projections de vidéos d’artistes et visite libre de l’exposition en cours.

En partenariat avec L’École et Espace d’art contemporain Camille Lambert, le Centre d’art contemporain d’Alfortville – La Traverse et la MABA.

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris. TRAM est une association fédérant depuis plus de 40 ans des lieux engagés dans la production et la diffusion de l’art contemporain en Île-de-France. Aujourd’hui au nombre de 35, ils témoignent de la vitalité et de la richesse de la création artistique sur le territoire francilien. Centres d’art, musées, écoles d’arts, collectifs d’artistes, fondations, frac, ces structures mènent des actions complémentaires de production, de diffusion, de collection, d’enseignement, de médiation, d’édition, de pratiques amateurs, etc.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 00h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

TRAM organise plusieurs parcours le soir de la Nuit Blanche. Merci de votre vigilance en ne réservant que pour une sortie.

Public jeunes et adultes.

MABA 16 rue Charles VII 94130 Nogent-sur-Marne

https://tram-idf.fr/type-de-parcours/nuit-blanche/ +33153197350 taxitram@tram-idf.fr https://www.facebook.com/reseau.tram https://www.facebook.com/reseau.tram

Parcours nocturne en car entre trois lieux d’art du réseau TRAM à Juvisy-sur-Orge, Alfortville et Nogent-sur-Marne