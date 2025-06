Maboul à Facettes / Cie Maboul Distorsion x Charpie x Ok Subtil / 2 et 3 août 2025 QUAI DES CHAPS Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-08-03 00:00 – 02:00

Gratuit : non Payant Tarifs :Samedi ou Dimanche : 15€ normal / 12€ réduit / gratuit -12 ansSamedi + Dimanche : 25€ normal / 20€ réduit / gratuit -12 ans Tout public

Qui a dit que tout le monde était en vacances l’été ?D’ailleurs, est-ce-que participer à un événement Maboul ne serait pas un peu partir en vacances ? Mmmh ?Au programme de ce week-end festif :????Samedi 02 août20h00 : ouverture des portes- 21h00 : « Un Os dans le Cosmos » – cie Maboul Distorsion- 22h30 : Concert « ChaRpie » (electroclash)- 23h30 : DJ Grand Chlem????Dimanche 03 août16h00 : Ouverture du site- 17h00 : « La Cuisine monte le son ! » cie Maboul Distorsion- 18h30 : concert « OK subtil » (techno débile)????????Bar et petite restauration sur place Scène extérieureOuverture des portes : 1h avant la séanceLIEU : Quai des Chaps – 378 route de Sainte Luce 44300 NantesVisuel : Mister Glo

