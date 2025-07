MAC GUINNESS Giffaumont-Champaubert

MAC GUINNESS Giffaumont-Champaubert vendredi 1 août 2025.

MAC GUINNESS

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 19:00:00

fin : 2025-08-01 21:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Concert répertoire irlandais dans le cadre du marché d’artisans et de producteurs. De 17h à 22hTout public

Mac Guinness navigue sur l’écume des Stouts dans un répertoire irlandais alternant morceaux instrumentaux et morceaux chantés pour vous procurer 2h d’évasion au pays des pubs, du whisky, de la musique et de la fête !

Ces 8 musiciens vous réservent bien des surprises, qui ne manqueront pas de vous faire danser vos plus belles jigs et de trinquer tous ensemble à grands coups de pintes !

A l’occasion des marchés de producteurs et d’artisans tous les vendredis soirs de l’été … au bord de l’eau ! 50 exposants sont présents. .

Promenade de l’Ile Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 72 62 80

English : MAC GUINNESS

Irish repertoire concert as part of the artisans’ and producers’ market. From 5pm to 10pm

German :

Konzert mit irischem Repertoire im Rahmen des Handwerker- und Bauernmarktes. Von 17h bis 22h

Italiano :

Concerto di repertorio irlandese nell’ambito del mercato degli artigiani e dei produttori. Dalle 17.00 alle 22.00

Espanol :

Concierto de repertorio irlandés en el marco del mercado de artesanos y productores. De 17:00 a 22:00 h

L’événement MAC GUINNESS Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne