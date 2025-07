Macadam Ensemble : Drone Mass de Johann Johannsson Cathédrale St-Pierre Nantes

Macadam Ensemble : Drone Mass de Johann Johannsson Cathédrale St-Pierre Nantes vendredi 16 janvier 2026.

Concert Décrit par Jóhann Jóhannsson comme un “oratorio contemporain”, « Drone Mass », interprété par le Macadam Ensemble, réunit huit chanteurs et chanteuses, un quatuor à cordes (Quatuor Liger) et des sons électroniques. S’y déploie une musique sacrée et rituelle qui puise dans les mystères anciens des réponses à des questions universelles et contemporaines. En 1945, des paysans égyptiens déterrent près de la ville de Nag Hammadi des manuscrits religieux anciens d’une valeur inestimable, vraisemblablement rédigés aux IIe et IIIe siècle, révélant un pan inconnu du christianisme primitif. Ces évangiles forment la base du projet « Drone Mass », commande de l’American Contemporary Music Ensemble au musicien islandais Jóhann Jóhannsson en 2015. Disparu en 2018, l’artiste, très prisé par le cinéma, laisse une œuvre aux confins d’un minimalisme mystique, où musique électronique sombre et hantée résonne avec spiritualité. Voix : Macadam EnsembleCordes : Quatuor LigerÉlectronique : Sébastien GuériveDirection musicale : Etienne Ferchaud Concert en partenariat avec Musique Sacrée à la Cathédrale de Nantes

