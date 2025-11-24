Macario Martinez Au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris

L’artiste mexicain qui a conquis TikTok présentera son “Huapango Folk Rock” à Londres, Paris, Barcelone et Madrid.

Macario Martínez — l’artiste devenu viral avec les titres “Suena Lindo, Corazón” et “¿Qué somos hoy?” — annonce sa toute première tournée européenne, avec des dates confirmées à Londres, Paris, Barcelone et Madrid. Cette tournée marque une étape importante dans sa reconnaissance comme l’une des propositions les plus authentiques et enthousiasmantes de la nouvelle scène latino-américaine.

Avec un son qu’il définit lui-même comme “Huapango Folk Rock”, Macario mélange des rythmes traditionnels mexicains comme le son jarocho et le huapango avec des éléments de folk et de rock. Ses chansons mettent en valeur des instruments comme la jarana, la harpe et le violon, et s’inspirent d’artistes tels que Natalia Lafourcade, Silvana Estrada, Caifanes, Porter ou Zoé.

Formé à l’Institut National des Beaux-Arts, où il a étudié la guitare et la composition, Macario lance son projet en 2019. Mais c’est sur TikTok que sa musique explose, touchant des millions de personnes en quelques heures.

Pour cette nouvelle étape, il collabore avec nul autre que Pablopablo, figure montante de la scène pop expérimentale espagnole, ouvrant la voie à de futures fusions sonores entre continents.

Macario Martinez en concert au Hasard Ludique le lundi 24 novembre

Le lundi 24 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c'est l'histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l'ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

