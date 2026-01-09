Macbeth Espace culturel Camblanes-et-Meynac

Macbeth

Espace culturel 5 Chemin du Plessis Camblanes-et-Meynac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Samedi 10 janvier, à 20 h 30 à l’Espace culturel de Camblanes-et-Meynac, le théâtre du Nonchaloir proposera la pièce Macbeth du poète et dramaturge anglais William Shakespeare, dans une mise en scène de Romain Pierrot. .

Espace culturel 5 Chemin du Plessis Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 81 14 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Macbeth

L’événement Macbeth Camblanes-et-Meynac a été mis à jour le 2026-01-06 par OT de l’Entre-deux-Mers