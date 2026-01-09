Macbeth Espace culturel Camblanes-et-Meynac
Espace culturel 5 Chemin du Plessis Camblanes-et-Meynac Gironde
Samedi 10 janvier, à 20 h 30 à l’Espace culturel de Camblanes-et-Meynac, le théâtre du Nonchaloir proposera la pièce Macbeth du poète et dramaturge anglais William Shakespeare, dans une mise en scène de Romain Pierrot. .
Espace culturel 5 Chemin du Plessis Camblanes-et-Meynac 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 81 14 40
