Macbeth. L’Archipel, Scène nationale de Perpignan Perpignan

Macbeth. 6 et 7 novembre L’Archipel, Scène nationale de Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-06T19:00:00 – 2025-11-06T20:40:00

Fin : 2025-11-07T20:30:00 – 2025-11-07T22:10:00

Que fait la nuit ? Elle est à débattre avec l’aube qui est qui ?

Macbeth est une pièce sur la peur. Macbeth tue le sommeil. Défait le théâtre. Et la nuit s’éternise.

Victorieux général, Macbeth apprend de trois sorcières qu’il finira par devenir Roi.

Banquo, son ami, reçoit lui la prophétie qu’il sera le point de départ d’une longue lignée de souverains.

Encouragé par les prédictions de ces trois sorcières et par l’ambition complice de sa femme, le couple Macbeth tue, en secret, le roi Duncan et usurpe le trône.

Le sang appelant le sang, la soif de pouvoir et de puissance du duo fusionnel, irraisonné, informe et leur folie hallucinatoire, les entraîneront dans une spirale meurtrière…

Que laisserons-nous à nos enfants ?

La question se pose quand l’ambition du couple usurpateur, infertile, nous emmène dans un abîme guerrier sans fond. Quand les fils légitimes de Duncan sont accusés à tort de parricide et sont obligés de quitter leur patrie. Quand Lady Macduff voit son fils assassiné pour dissidence politique. Quand la descendance de Banquo est traqué dans son moindre ADN pour éradiquer tout contre pouvoir. Comment ne pas faire des ponts avec l’actualité du monde ? Avec la mise à mal de la pensée, du bien fondé de la Culture.

Pourquoi l’homme s’acharne t-il toujours à tuer son futur ?

Que restera t-il après nous sinon, la poésie, les enfants et la forêt qui avance ?

Cette mise en scène musicale et radicale nous précipitera dans un flot tourbillonnant de paroles et d’images poétiques, exigeantes et engagées. Proposera par la catharsis un théâtre de la réconciliation.

L’Archipel, Scène nationale de Perpignan Avenue Leclerc, Perpignan Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie

Compagnie L’unijambiste

Gildas Raffanel, Dan Ramaën et Benjamin Le Bellec