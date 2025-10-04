Macbeth La Ruche Saucats

Macbeth

La Ruche 2 Allée Montaigne Saucats Gironde

Venez (re)découvrir ce grand classique de l’oeuvre de William Shakespeare avec la Compagnie du théâtre du Nonchaloir de Gradignan.

Trois sorcières prédisent au noble et valeureux général Macbeth qu’il deviendra un jour le Roi d’Ecosse. Poussé par sa femme, il assassine le Roi Duncan pour ainsi prendre sa place. Mais ce qui a commencé dans le sang, finit invariablement dans le sang. Sombrant petit à petit dans la paranoïa et une folie despotique, il creuse sa propre tombe.

Une pièce intemporelle parlant du désir et de la manipulation, du pouvoir et de ses enjeux, du crime et de la culpabilité.

Mise en scène Romain Pierrot

À partir de 12 ans .

