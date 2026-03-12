Macbeth – Seul en scène de et avec Philippe Nicaud Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-14 20:00 – 21:20

Gratuit : non 7,50 € à 15,50 € 15,50 € tarif plein / 10,50 € tarif réduit / 7,50 € tarif moins de 12 ans Billetterie : https://www.laruchenantes.fr/mars2026 Tout public, Jeune Public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

« Le poison de l’ambition est un crime avant l’heure d’être roi. » Lauréat du meilleur acteur 2024 et nominé meilleur seul-en-scène aux Cyranos 2024, Philippe Nicaud, en homme-orchestre, s’empare du récit et transcende chacun des personnages dans le texte original et sa chronologie. Les chansons en anglais et en français jouées en live font la transition des scènes et nous font revivre Macbeth dans une mise en scène percutante. Shakespeare autrement. Durée : 1h20 Tout public à partir de 10 ans Représentations les 13 et 14 mars 2026 à 20h

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr https://www.laruchenantes.fr/mars2026



