MACBETH. THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 et 07 novembre 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L’unijambiste
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat November 06 and 07, 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste
German :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06. und 07. November 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste
Italiano :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 e 07 novembre 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste
Espanol :
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 y 07 de noviembre de 2025
Macbeth William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L’unijambiste
