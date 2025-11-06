MACBETH. THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan

THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 30

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Début : Lundi 2025-11-06 20:30:00
Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 et 07 novembre 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L’unijambiste
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat November 06 and 07, 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste

German :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06. und 07. November 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste

Italiano :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 e 07 novembre 2025
Macbeth. William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L?unijambiste

Espanol :

Théâtre de l’Archipel Le Grenat 06 y 07 de noviembre de 2025
Macbeth William Shakespeare | David Gauchard | Compagnie L’unijambiste

