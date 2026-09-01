Macbett Théâtre d’Auxerre Auxerre

Informations pratiques

Auxerre

Macbett

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : 12 – 12 – 29 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 19:30:00

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-30

Tragédie, vaudeville ou conte de fées ? Faites vos jeux ! Les Dramaticules jouent sur tous les registres de leur art et croquent avec gourmandise l’un des plus grands monstres du théâtre élisabéthain. Les Dramaticules menés par Jérémie Le Louët avaient fait de ce texte leur première expérience sur les planches. À l’issue d’un cycle qui les a vus exceller dans un théâtre de tous les artifices à la générosité truculente, ils reviennent aux sources, non seulement de leur aventure collective, mais aussi d’une vision du jeu libre et jubilatoire. Revu par Ionesco, ce Macbett a des airs de Père Ubu qui pencherait vers le boulevard. Une mise en scène virevoltante, des interprètes qui brillent de complicité, un sens du burlesque porté au plus haut… Citant Marx, l’équipe nous avertit : « L’histoire se répète toujours deux fois : la première comme une tragédie, la seconde comme une farce. » En irait-il de même pour le théâtre ? .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Macbett

L’événement Macbett Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)