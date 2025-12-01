Macbett, farce tragique d’Eugène Ionesco Théâtre de châtillon Châtillon

Macbett, farce tragique d’Eugène Ionesco 1 – 6 décembre Théâtre de châtillon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-01T20:00:00 – 2025-12-01T21:30:00

Fin : 2025-12-06T18:00:00 – 2025-12-06T19:30:00

Dans un déferlement verbal « tragi-ubuesque », Eugène Ionesco interroge nos pulsions, nos frustrations et nos vanités. Avec pour toile de fond une guerre épouvantable, Macbett et Banco, amis et doubles, croisent dans une forêt le chemin d’étranges sorcières prophétiques. Dès lors, méfiance et calculs empoisonnent leur relation et les loyaux généraux qu’ils étaient se muent en esprits fourbes et machiavéliques. L’ambition précipitera leur chute.

Macbett de Ionesco n’est pas la caricature rassurante d’une des plus célèbres pièces de Shakespeare mais une opération critique sur le mythe, une tentative de souder le théâtre élisabéthain à celui de notre temps. Ionesco y suit assez fidèlement la trame narrative shakespearienne et cherche inlassablement de nouvelles voies théâtrales. L’expérience de Macbett/Macbeth est universelle : une réussite extérieure ne peut empêcher une défaite intérieure. Mais Ionesco marque son territoire : il nous raconte les destins extraordinaires de gens interchangeables et sans grandeur. Dans les temps modernes, il n’y a plus de héros et tout va trop vite. Macbett est un anti-héros et sa tragédie est une farce.

Le Macbett des Dramaticules est un projet de jeu ; la pièce appelle de toutes ses forces un théâtre d’acteurs déraisonnables, entre ferveur et désinvolture. Cette nouvelle création traduit l’urgence que Jérémie Le Louët et son équipe ressentent à célébrer la théâtralité dans son expression la plus pure – celle d’un grand théâtre de tréteaux qui raconte le monde d’aujourd’hui avec force et dérision.

Divertissement pour les uns, cauchemar pour les autres ; de la tragédie au vaudeville en passant par le conte de fée ; universel et iconoclaste ; l’occasion pour chacun d’une réflexion salutaire sur la mécanique du pouvoir.

ÉQUIPE

Julien Buchy dans le rôle de Duncan

Anthony Courret dans le rôle de Candor

Jonathan Frajenberg dans le rôle de Glamiss

Jérémie Le Louët dans le rôle de Macbett

Dominique Massat dans les rôles de Lady Duncan puis Lady Macbett et la Sorcière

Laurent Papot dans le rôle de Banco

Texte écrit par Eugène Ionesco en 1972 d’après Macbeth de William Shakespeare

Adaptation et mise en scène Jérémie Le Louët

Scénographie Blandine Vieillot

Construction Guéwen Maigner

Costumes Isabelle Granier

Lumière Thomas Chrétien

Son Théo Pombet

Régie Thomas Chrétien & Théo Pombet

Direction de production & diffusion Noémie Guedj

Production & logistique des tournées Chloé Le Forestier

Presse Pascal Zelcer

PARTENAIRES

Production Les Dramaticules

Coproduction Le Théâtre de Suresnes Jean Vilar – Scène conventionnée d’intérêt national (92), le Théâtre de Chartres – Scène conventionnée d’intérêt national (28) et l’Espace Michel Simon – Ville de Noisy-le-Grand (93)

Avec l’aide au projet du Ministère de la Culture – Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France et l’ADAMI

Avec le soutien du Conseil régional d’Ile-de-France au titre de la Permanence artistique et culturelle et du Conseil départemental du Val-de-Marne au titre de l’aide à l’activité artistique

Résidences de création à l’Espace Michel Simon – Ville de Noisy-le-Grand (93), au Théâtre de Châtillon (92) et à l’Espace Sorano à Vincennes (94)

Les Dramaticules – Jérémie Le Louët ionesco macbett

© Justine Taverne