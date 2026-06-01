MACELLUM, Jardins de l’esplanade, Metz (57), Ars-Laquenexy
MACELLUM, Jardins de l’esplanade, Metz (57), Ars-Laquenexy samedi 6 juin 2026.
MACELLUM 6 et 7 juin Jardins de l’esplanade, Metz (57) Moselle
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Le temps d’un week-end, respirez le bon air de la campagne dans
les jardins de l’Esplanade à Metz !
Au programme : découverte du monde agricole, mini tracteurs, engins agricoles d’hier et d’aujourd’hui, espace bio, jeux en bois, ateliers et animations gratuites en famille.
Jardins de l’esplanade, Metz (57) esplanade, Metz Ars-Laquenexy 57530 Moselle Grand Est
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