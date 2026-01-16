Maceo Le Fournis Le Baiser Salé Paris

Porté par le saxophoniste et compositeur Maceo Le Fournis, le projet s’inscrit dans un jazz électrique moderne, libre et résolument mélodique. À 26 ans, Maceo développe une musique marquée par les esthétiques californiennes et afro-américaines des années 80, quelque part entre l’héritage du jazz fusion, une écriture précise et des espaces d’improvisation ouverts. L’idée centrale du projet est le groove et le son de groupe : une musique vivante, énergique, pensée pour le live, où les thèmes forts servent de point de départ à des échanges spontanés. Auteur de deux singles, David (feat. Hadrien Féraud) et Shine, Maceo collabore régulièrement avec des figures majeures du jazz et de la fusion comme Gary Novak, Mokhtar Samba, Yoann Schmidt ou Hadrien Féraud, affirmant peu à peu un univers personnel et contemporain.

Sur scène, le projet prend forme avec Alexandre Bilé à la basse, Julien Roger à la batterie, Noé Chantraine aux claviers et Fabrice Le Fournis à la guitare, un line-up solide et complice qui donne toute sa dimension collective et organique à la musique.

Le mercredi 25 février 2026

de 21h00 à 23h55

payant

De 13 à 33 euros.

Tout public.

début : 2026-02-25T22:00:00+01:00

fin : 2026-02-26T00:55:00+01:00

Date(s) : 2026-02-25T21:00:00+02:00_2026-02-25T23:55:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

