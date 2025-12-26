MACÉRA Castelnaudary

MACÉRA

36 Rue du Général Dejean Castelnaudary Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20 22:00:00

Date(s) :

2026-01-20

Pièce chorégraphique pour 7 danseurs.

Macéra fait voyager le public à travers une odyssée offrant une expérience à la fois physique et spirituelle. Les chorégraphes Fouad Kouchy et Youssef Belbaraka se sont inspirés de grands récits de voyages ou encore des périples de l’écrivain Pierre Loti, les mêlant à leurs propres histoires de vie.

A travers ce spectacle, ils espèrent susciter chez les spectateurs un amas d’émotions, de découvertes et de questionnements pour laisser place au voyage de l’imagination.

Macéra propose ainsi une relecture du hip-hop, en le connectant à des dimensions spirituelles, matérielles et existentielles.

Cette pièce est une métaphore de la vie, où chaque moment chorégraphique est un pas vers la découverte de nouveaux horizons.

Macéra explore la dualité entre spiritualité et matérialisme, le désir et le plaisir, tout en questionnant la place de l’être humain dans le monde.

Dans le spectacle, la danse, imprégnée d’influences ethniques et traditionnelles, devient un moyen puissant de communication, exprimant des émotions profondes.

Le spectacle invite le public à embrasser l’aventure de la vie avec passion, curiosité et intensité en laissant place à une réflexion sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.

Tout public, dès 6 ans

.

36 Rue du Général Dejean Castelnaudary 11400 Aude Occitanie +33 4 68 94 60 85 troisponts@ville-castelnaudary.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Choreographic piece for 7 dancers.

Macéra takes the audience on an odyssey offering both a physical and spiritual experience. Choreographers Fouad Kouchy and Youssef Belbaraka drew inspiration from the great travel stories and journeys of writer Pierre Loti, blending them with their own life stories.

Through this show, they hope to arouse in the audience a heap of emotions, discoveries and questions, leaving room for the voyage of the imagination.

Macéra offers a new interpretation of hip-hop, connecting it to spiritual, material and existential dimensions.

The piece is a metaphor for life, where each choreographic moment is a step towards the discovery of new horizons.

Macéra explores the duality between spirituality and materialism, desire and pleasure, while questioning the human being’s place in the world.

In the show, dance, imbued with ethnic and traditional influences, becomes a powerful means of communication, expressing deep emotions.

The show invites audiences to embrace the adventure of life with passion, curiosity and intensity, leaving room for reflection on ourselves and the world around us.

All audiences, 6 years and up

L’événement MACÉRA Castelnaudary a été mis à jour le 2025-12-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Castelnaudary Lauragais Audois