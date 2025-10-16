MACERA – LA CANOPEE Ruffec

MACERA – LA CANOPEE Ruffec jeudi 16 octobre 2025.

MACERA Début : 2025-10-16 à 20:30. Tarif : – euros.

LA CANOPEE PRÉSENTE : MACERALa compagnie Pyramid – une référence dans le milieu du hip-hop – n’hésite pas à puiser dans d’autres disciplines, tels le mime et le théâtre d’objets, pour offrir une danse riche, originale, accessible à tous. Macéra, leur dernière création, s’inspire de grands récits de voyages et nous invite à embrasser la beauté et l’incertitude de l’ailleurs. Dans une odyssée où danses traditionnelles et hip-hop se mêlent, créant une gestuelle hybride unique, sept magnifiques interprètes dansent le voyage, la peur, le plaisir… Virtuosité et technique se rencontrent pour donner vie à des performances de danse captivantes, avec de véritables moments de grâce. Une aventure qui transcende les frontières géographiques et temporelles, à ne pas manquer !

LA CANOPEE Place du Jumelage 16700 Ruffec 16