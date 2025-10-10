MACERA – L’AQUEDUC Dardilly

MACERA Début : 2025-10-10 à 20:30.

Un spectacle comme un voyage, comme une échappée dansée, drôle et poétique.Il y a d’abord eu leurs propres périples à travers le monde, puis les récits de Pierre Loti et enfin la rencontre avec Istanbul. C’est ainsi et là-bas que Fouad Kouchy et Youssef Belbaraka expliquent l’inspiration qui les a menés jusquà Macéra.Ainsi, c’est aux confins de la méditerranée, sur les rives du Bosphore que les deux chorégraphes ont imaginé cette pièce où le hip hop rencontre les danses traditionnelles, et se colore d’influences moyen-orientales et contemporaines. Enchainant des prouesses physiques avec des portés audacieux et d’habiles jeux de poids et de contre-poids, la chorégraphie est portée par une scénographie et une musique tout en poésie et par des interprètes solaires à l’énergie vivifiante.En turc, Macéra signifie odyssée. C’est assurément pour une aventure inédite que l’on est invité ici à embarquer.

L’AQUEDUC Centre Culturel 69570 Dardilly 69