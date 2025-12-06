Macha Gharibian Place du Golhérez Auray

Macha Gharibian

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray Morbihan

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

2025-12-06

Concert jazz musique du monde

Tout public

L’hypnotique Macha Gharibian, révélation des Victoires du Jazz en 2020, offre un Live aux carrefours de ses nombreux héritages.

Pianiste au toucher délicat, de formation classique, chanteuse, auteure, compositrice, arrangeuse et réalisatrice de ses propres albums, c’est en vivant l’expérience du jazz à New York que Macha Gharibian crée son univers, mêlé d’empreintes de ses multiples cultures. Arménienne, parisienne de cœur, new-yorkaise d’adoption, elle se forge un style personnel urbain, crossover et moderne.

Ode à la vie et à la puissance féminine, Phenomal Women, le 4e album de Macha Gharibian s’affirme au féminin en conviant deux sublimes voix pour accompagner la sienne, celles de Léa Maria Fries et Linda Olàh. Avec ce nouvel opus, entourée du batteur Dré Pallemaerts et du bassiste Kenny Ruby, elle distille son irrésistible énergie et délivre son message plein de tendresse en célébrant nos diversités, l’amour, la sensualité, l’enfance, le présent, la rêverie.

À son métissage de langues, de l’anglais à l’arménien déjà présents dans ses précédents albums, s’ajoutent aujourd’hui le français, le brésilien, l’arabe ; une ouverture vers un pays de mystère qui l’inspire et lui donne accès à sa propre liberté.

Renseignements et réservations au téléphone, et en ligne. .

Place du Golhérez Centre Culturel Athéna Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

