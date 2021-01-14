Macha Makeïeff, retourne la pièce, longtemps considérée comme misogyne. Elle la transpose en plein tumulte des « années 68 » Carré Saint-Médard-en-Jalles

Macha Makeïeff, retourne la pièce, longtemps considérée comme misogyne. Elle la transpose en plein tumulte des « années 68 » Carré Saint-Médard-en-Jalles jeudi 14 janvier 2021.

Macha Makeïeff, retourne la pièce, longtemps considérée comme misogyne. Elle la transpose en plein tumulte des « années 68 » 14 et 15 janvier 2021 Carré Gironde

de 32€ à 23€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-01-14T20:30:00 – 2021-01-14T22:40:00

Fin : 2021-01-15T20:30:00 – 2021-01-15T22:40:00

Règlement de comptes à o.k. chrysale

Grande comédie en cinq actes et en vers de Molière, Les Femmes savantes met en scène trois femmes de la bourgeoisie, curieuses et passionnées de sciences, bernées par Trissotin, un pseudo-savant, uniquement intéressé par la dot de la jeune Henriette. Avec le concours de comédiens hors pair, Macha Makeïeff, retourne la pièce, longtemps considérée comme misogyne. Elle la transpose en plein tumulte des « années 68 », dans un univers coloré et psychédélique ; et donne à voir l’angoisse des hommes, déroutés par la pulsion de liberté des jeunes et par le puissant désir d’émancipation des femmes. Une comédie familiale, pop et grinçante qui affirme que le monde peut se penser, aussi, au féminin.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/spectacle/trissotin_ou_les_femmes_savantes.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

TRISSOTIN OU LES FEMMES SAVANTES théâtre spectacle

Loll Willems