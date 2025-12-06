Maché de Noel 2025 Un Noel de création Ecole Les Boutons d’Or Éguilles

Maché de Noel 2025 Un Noel de création

Samedi 6 décembre 2025 de 10h à 17h. Ecole Les Boutons d’Or 385 rue Serpentine Éguilles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

2025-12-06

Nous vous attendons nombreux au marché de Noël de l’école les boutons d’or d’Eguilles afin de partager ensemble un moment convivial et festif. Des artisans locaux seront présents pour vous faire découvrir leurs créations.

Le marché de Noel est un grand évènement dans notre école Steiner-Waldorf.



C’est l’occasion de se réunir autour d’ateliers et d’animations sur le thème de Noel.



Cette année notre marché sera sur le thème Un Noel De Création . La commission fête a apporté une attention particulière à la créativité, aux métiers artisanaux et à leur savoir faire et proposera des créations artisanales inspirées de la pédagogie Steiner-Waldorf ainsi que des ateliers créatifs.



Petits et grands, rejoignez nous le temps d’une journée dans une atmosphère chaleureuse et conviviale



le Samedi 6 Décembre 2025



de 10h à 17h .



Pédagogues, parents et enfants auront la joie de faire découvrir l’école et ses stands soigneusement décorés pour l’occasion.



Venez vivre un moment festif et joyeux en harmonie avec les valeurs de la pédagogie Steiner-Waldorf de créativité, de partage, de respect de la nature et de bienveillance.



Au programme:



Exposition et vente de jouets en bois fait mains par des artisans talentueux de la région



Des ateliers créatifs tels que:



L’atelier création de bougies confectionnées avec de la véritable cire d’abeille

L’atelier maquillage pour la plus grande joie des petits.

L’atelier argile

Le studio photo pour capter les instants de cette journée



L’interlude musical pour partager un moment joyeux en musique



Mais aussi … notre fidèle, sans laquelle il ne peut y avoir un marché de Noel La grotte des lutins où des comtes seront racontés tout au long de la journée pour les plus jeunes.



Sans oublier la buvette pour régaler tous les visiteurs de plats et gourmandises faits maison, préparés par les parents et les enfants de l’école.



Et enfin, la traditionnelle tombola pour remporter de jolis lots à glisser sous le sapins.



Repartez le jour même avec votre sapin de noël en partenariat avec Ma Ferme



N’oubliez pas de précommander votre couronne de l’avent en cliquant ici . .

Ecole Les Boutons d’Or 385 rue Serpentine Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 24 14 18

English :

We’re looking forward to seeing you at the Christmas market organized by Les boutons d’or d’Eguilles school, to share a convivial and festive moment together. Local artisans will be on hand to show you their creations.

German :

Wir erwarten Sie zahlreich auf dem Weihnachtsmarkt der Schule les boutons d’or in Eguilles, um gemeinsam einen geselligen und festlichen Moment zu erleben. Lokale Kunsthandwerker werden anwesend sein, um Ihnen ihre Kreationen vorzustellen.

Italiano :

Vi aspettiamo al mercatino di Natale organizzato dalla scuola Les boutons d’or d’Eguilles, per condividere tutti insieme un momento di convivialità e di festa. Gli artigiani locali saranno a disposizione per mostrarvi le loro creazioni.

Espanol :

Le esperamos en el mercado de Navidad organizado por la escuela Les boutons d’or d’Eguilles, para compartir todos juntos un momento de convivencia y de fiesta. Los artesanos locales estarán a su disposición para mostrarle sus creaciones.

