Maché de Noël

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:30:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Marché de Noël de Savigné-l’Évêque à la salle Michel-Berger, organisé conjointement par le comité des fêtes de Savigné et l’APEL de l’école Saint-Germain.

De nombreux exposants (créateurs et artisans) seront au rendez-vous.

À 15 h spectacle de Noël offert par le comité des fêtes avec arrivée du Père Noël.

Entrée gratuite. Boissons sur place. .

Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 65 40 95

L’événement Maché de Noël Savigné-l’Évêque a été mis à jour le 2025-11-12 par Pays Perche Sarthois