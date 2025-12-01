Maché de Noël Savigné-l’Évêque
Marché de Noël de Savigné-l’Évêque à la salle Michel-Berger, organisé conjointement par le comité des fêtes de Savigné et l’APEL de l’école Saint-Germain.
De nombreux exposants (créateurs et artisans) seront au rendez-vous.
À 15 h spectacle de Noël offert par le comité des fêtes avec arrivée du Père Noël.
Entrée gratuite. Boissons sur place. .
Salle Michel Berger Savigné-l’Évêque 72460 Sarthe Pays de la Loire +33 6 83 65 40 95
