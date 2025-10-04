Machin-machine Médiathèque Jacques Demy Nantes

Machin-machine Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 4 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-04 11:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 1 et Age maximum : 7

Spectacle musical par Estelle Bouyer et Lodie Moutault dans le cadre de Biblis en folie en lien avec la Fête de la sciencePeut-on aller au bout de ses idées ? Peut-on créer des objets imaginaires ? Des machins pour jouer, des machines pour rêver ? Peut-on aller au bout de ses rêves ?De 1 à 7 ans

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/