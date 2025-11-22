Machin-Machine spectacle musical et visuel Beaupréau Beaupréau-en-Mauges

Machin-Machine spectacle musical et visuel

Début : 2025-11-22 11:00:00

2025-11-22

Spectacle musical et visuel pour enfants de 1 à 7 ans

Peut-on aller au bout de ses idées ? Peut-on créer des objets imaginaires ? Des machins pour jouer, des machines pour rêver ? Peut-on aller au bout de ses rêves ?

Le spectacle Machin-Machine met en lumière l’esprit créatif qu’il y a en chaque enfant, de l’idée Eurêka à sa réalisation…

Compagnie Lodie et Estelle

Rendez-vous samedi 22 novembre, 11h, médiathèque de Beaupréau.

Gratuit, à partir de 1 an .

Sur réservation .

Beaupréau 6 Rue Robert Schuman Beaupréau-en-Mauges 49600 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 38 20 bibliotheques@beaupreauenmauges.fr

English :

Musical and visual show for children aged 1 to 7

German :

Musikalische und visuelle Aufführung für Kinder von 1 bis 7 Jahren

Italiano :

Spettacolo musicale e visivo per bambini da 1 a 7 anni

Espanol :

Espectáculo musical y visual para niños de 1 a 7 años

