Machine à coudre Conseil Express Office de Tourisme de La Teste de Buch La Teste-de-Buch

Office de Tourisme de La Teste de Buch 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch Gironde

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-28

2026-02-27

Votre machine fait des siennes ? Vous ne comprenez pas un réglage ? Vous hésitez à la faire réparer ? Venez avec vos questions (et votre machine si besoin), je vous aide à y voir clair conseil, avis rapide, ou orientation vers une solution adaptée.

Horaires : 9h30 12h les 2 jours

(1 rdv toutes les 20 minutes, soit 7 rdv possibles = 9h30, 9h50, 10h10, 10h30, 10h50, 11h10, 11h30)

Atelier organisé par Atelier Petassou. Inscription obligatoire.

