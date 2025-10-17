Machine et moi Aux P’tits Joueurs – Bistrot Nantes

Machine et moi Aux P’tits Joueurs – Bistrot Nantes vendredi 17 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 19:30 –

Gratuit : non Tout public

Pop électro-sensible Machine et moi est un duo de Nantes et du Mans. On joue de la pop, avec des machines, des synthétiseurs, des batteries électroniques.Tout est chanté à deux voix. Au départ, l’envie de chanter les femmes, toutes les femmes, leur force, leur sensualité, leur indépendance et leur panache ! Bien sûr, il y a d’autres textes, d’autres sujets plus voyageurs, mais le coeur est planté la. Et puis l’envie de créer avec les machines des fragments de percussions harmoniques de feu »Gong Gong », le groupe des grands débuts de Jean-Christophe Baudouin. Porter plus loin les musiques synthétiques, avec des boites à rythmes démontées, imbriquées de sons prélevés ailleurs qui s’invitent en frasques rebondissantes.Enfin, l’envie de ne pas rester seul, de bien s’entourer, de chanter l’ensemble à deux voix, l’arrivée de Lucile Richard, joyeusement décisive avec ses claviers, ses nappes synthétiques calibrées pop, pour susciter l’émotion.L’envie finale de ne pas choisir, d’ériger le duo comme l’ame des créations futures. En live, Machine et moi se performe à deux voix, sur des machines pop entêtantes : un batteur-percussionniste chantant et Lucile Richard, aux choeurs, voix et synthétiseurs.

Aux P’tits Joueurs – Bistrot Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 74 09 87