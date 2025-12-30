MACHINE HEAD LA LAITERIE Strasbourg

MACHINE HEAD Début : 2026-05-03 à 18:30. Tarif : – euros.

Heavy Trash Groove MétalOuverture des portes: 18h30 / début 1ère partie: 19h00Machine Head sera de retour en 2026 pour une tournée de quatre dates françaises, dont une à La Laiterie le 03 mai 2026 !Depuis 1991, Machine Head s’impose comme l’une des forces les plus influentes et explosives de la scène métal, maîtres absolus des riffs assassins, des grooves percutants et des refrains ravageurs. Propulsé au rang de référence avec l’album « Burn My Eyes » en 1994, le groupe originaire d’Oakland a redéfini la lourdeur à sa manière, mêlant des influences multiples pour créer certains des hymnes les plus incisifs et brutaux du genre. Toujours animé par une énergie furieuse héritée de ses débuts dans l’underground, Machine Head poursuit son évolution sans compromis, imperméable aux tendances et farouchement indépendant. Une machine de guerre qui continue, plus de trente ans après, de tout écraser sur son passage. © Aeg Presents France

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67