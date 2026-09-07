Machines à calcul : un patrimoine en danger, Maison Poincaré, Paris

Informations pratiques

Machines à calcul : un patrimoine en danger Vendredi 18 septembre, 16h00 Maison Poincaré Paris

Réservation fortement conseillée, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T16:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Une conférence dédiée aux machines à calcul prendra appui sur la collection conservée à l’Institut Henri Poincaré (IHP), composée de machines à calculer et de machines à dessiner datant de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. L’IHP a également accueilli dans les années 1930 des laboratoires de calcul parmi les premiers en France, qui développèrent des calculatrices dans le cadre de la mobilisation scientifique, lesquelles ont disparu dans la débâcle de 1940. Il recevra plus tard l’un des premiers ordinateurs français.

Cet héritage met en lumière un paradoxe : alors que certaines pièces anciennes ont été préservées, une part importante du patrimoine scientifique et informatique du XXe siècle a été détruite ou dispersée. Cette rencontre vise ainsi à sensibiliser à la fragilité de ce patrimoine et à interroger les enjeux contemporains de sa préservation.

Accessible au grand public, la conférence carte blanche de Pierre Mounier-Kuhn, historien de l’informatique qui enseigne l’histoire des sciences et des techniques à CentraleSupélec, proposera une approche mêlant récit historique et réflexion critique, en posant notamment la question suivante : comment préserver, présenter et transmettre le patrimoine numérique ?

Maison Poincaré 11 rue Pierre et Marie Curie 75005 Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France 01 44 27 64 73 https://www.ihp.fr/fr/musee-maison-poincare [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-maison-poincare.ihp.fr »}] Sur 900 m2 au cœur de Paris, découvrez l’influence des mathématiques sur notre société et dans notre quotidien ! Ce nouvel espace d’expositions et d’échanges au sein de l’Institut Henri Poincaré (CNRS & Sorbonne Université) est ouvert à tous et toutes. Il est dédié aux mathématiques et à leurs interactions, en particulier en lien avec d’autres disciplines : physique, biologie, sociologie, sciences du numérique, sciences de l’environnement et du climat, économie, philosophie, arts… Venez comprendre la démarche des chercheurs et chercheuses d’aujourd’hui et partez à l’exploration de l’histoire des mathématiques à travers les cultures et les arts. Horaires d’ouverture :

• lundi, mardi, jeudi et vendredi

de 9h30 à 17h30,

• samedi de 10h à 18h,

• fermé le mercredi et le dimanche.

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Conférence

Maison Poincaré