MACHINES A LIBERTE – ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles

MACHINES A LIBERTE – ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS Le Chambon Feugerolles mercredi 15 octobre 2025.

MACHINES A LIBERTE Début : 2025-10-15 à 16:00. Tarif : – euros.

Deux musiciens, un brin inventeurs, un brin magiciens, transforment notre monde ordinaire en une fabrique de poésie sonore.Un verre à pied devient caisse de résonance. Un parapluie s’anime au rythme d’un accordéon. Une mécanique improbable donne naissance à une mélodie inédite.Avec leurs machines à liberté, le collectif L’Arbre Canapas nous plonge dans un univers aussi décalé que poétique. Sons et images se répondent, objets et instruments dialoguent, improvisation et mécanique s’entrelacent pour éveiller l’imaginaire et les émotions.Un spectacle sensoriel, ludique, inventif – à la croisée de l’art, de la science et de la rêverie.Laissez-vous surprendre par un spectacle émouvant : quand les objets du quotidien se mettent à rêver, tout devient possible…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ESPACE CULTUREL ALBERT CAMUS ALLEE DES PYRENEES – 42500 Le Chambon Feugerolles 42