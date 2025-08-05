Machoir + September Again Crozon

1 place Etienne Schlumberger Crozon

17 janvier 2026 20:30:00

Une soirée, deux concerts pour des groupes d’ici et d’ailleurs !

Machoir

Programmation BZK

Machoir, c’est un trio originaire de Camaret-sur-mer qui compose en anglais des chansons engagées, pour un rock alternatif, énergique et bruyant, teinté de punk, grunge, garage, noise, 90’s. Leur musique accorde une attention particulière aux sonorités et à l’équilibre entre la guitare et la basse, sur une batterie qui alterne groove et puissance. Leur premier album, The shards, a été enregistré durant l’hiver 2025, sous leur label Dead Lane Records.

Avec Romain Morvan basse & chant /// Loïc Le Cadre batterie & chant /// Benjamin Donnet guitare & chant

September Again

Ils nous viennent d’Annecy, ils ne sont pas encore en tête de toutes les affiches, mais c’est un groupe qui gravit les montagnes, monte en puissance et part à la conquête de l’ouest ! Depuis 2012, les quatre membres combinent leurs univers pour une musique rock épidermique, puissante et atmosphérique. Bercé d’influences métal à électro, du stoner au trip-hop, le groupe superpose les strates sonores pour trouver une vibration commune dans une musique aux couleurs saturées, alternant riffs abrupts, vagues denses et ambiances aériennes.

Avec Loïc Chanut basse & chant /// John Bellemon guitares & machines /// Pierre Olivier Pou batterie /// Pierre-Marie Chaffotte guitare, claviers, samples & chœurs

Food truck sur le parvis ! .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

