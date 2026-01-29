Machu Picchu: comment préserver un trésor mondial entre science, tourisme et défis environnementaux?, Maison des Sciences Humaines de Bordeaux, Pessac

Machu Picchu: comment préserver un trésor mondial entre science, tourisme et défis environnementaux? Jeudi 5 mars, 13h00 Maison des Sciences Humaines de Bordeaux Gironde

Cette conférence abordera les enjeux multiples que représente la préservation du site emblématique de Machu Picchu, patrimoine mondial de l’UNESCO.

À travers une perspective scientifique, archéologique et de gestion du patrimoine, la conférence explorera les défis d’équilibrer la recherche archéologique, la conservation des vestiges anciens, l’impact du tourisme et les pressions environnementales actuelles.

Les approches interdisciplinaires, les stratégies de conservation fondées sur des données analytiques obtenues avec des technologies de pointe et l’intégration de pratiques durables dans la protection des zones archéologiques seront au centre de la discussion.

Nino Vadick del Solar Velarde est un archéologue péruvien spécialisé dans l’analyse des matériaux, les méthodes analytiques appliquées, les technologies anciennes et la gestion du patrimoine archéologique dans les Andes centrales. Il est titulaire d’un doctorat en sciences archéologiques de l’Université Bordeaux Montaigne en 2015, d’un master en sciences archéologiques / archéométrie de l’Université Bordeaux Montaigne et d’une licence en archéologie de l’Université nationale San Antonio Abad de Cusco. Actuellement, il est directeur de recherches archéologiques du Parc Archéologique National du Machu Picchu au sein du Ministère de la Culture du Pérou à Cusco.

Maison des Sciences Humaines de Bordeaux 10 esplanade des Antilles Pessac 33600 Domaine Universitaire Pessac-Talence-Gradignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Conférence de Nino Vadick del Solar Velarde, directeur de recherches archéologiques du Parc Archéologique National du Machu Picchu.

