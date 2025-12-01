Macka B La Rotonde Châteaurenard

Macka B La Rotonde Châteaurenard vendredi 12 décembre 2025.

Macka B

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h.

Début des concerts à 20h30. La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Vendredi 2025-12-12 20:00:00

2025-12-12

Concert « Macka B » à la Rotonde.

Macka B :

C’est le plus jamaïcain des deejays/toaster anglais. Le légendaire MACKA B est connu pour son flow percutant, ses punchlines et ses messages engagés enflammant les scènes du monde entier depuis plus de 30 ans. Avec 15 albums au compteur et quelques cheveux blancs en plus le showman est toujours aussi inspiré. Véritable pionnier du dancehall roots avec pour inspiration U Roy, I Roy ou Big Youth, il mixe sonorités jamaïcaines et beats modernes avec une aisance déconcertante. Fans de la première heure et autres curieux de le découvrir, ce monument du reggae UK, va vous faire danser ! One love, one night, one legend Macka B is in the place !



Calivyb’z (Première partie) :

Danse, chaleur et sourires garantis CaliVyb’z, c’est la promesse d’un dancefloor en ébullition ! Avec ses sélections enflammées mêlant reggae, rub a dub, dancehall, dub et d’n’b, la Djette transforme chaque soirée en un véritable carnaval sonore. Avec la richesse de sa double culture Mexicaine et Catalane et celle forgée auprès des sound-sytems, elle enchaîne les sons avec une énergie débordante et un sens du rythme imparable !! .

La Rotonde Chemin du Mas de Lafont Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 27 79

