Mackenzy Bergile, Autothérapie: unbolting Colonial Statues from our consciousness Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Mackenzy Bergile, Autothérapie: unbolting Colonial Statues from our consciousness

Jeudi 29 janvier 2026 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:00:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Forme d’introspection chorégraphique, une série de séances (thérapeutiques) une sélection non linéaire, tirée de plusieurs années de recherche artistique et d’une exploration continue de la manière dont la mémoire s’inscrit somatiquement dans le corps.

La structure de la pièce s’inspire du spiralisme haïtien, une façon poétique et politique de penser l’histoire non pas comme une séquence linéaire, mais comme un processus cyclique en forme de spirale. En ce sens, l’œuvre retrace une géographie de souvenirs, de traumatismes et de références culturelles qui apparaissent de manière fragmentaire et s’étendent sur trois continents du déplacement forcé d’environ 12 millions d’Africains à travers la traversée du milieu de la traite transatlantique des esclaves particulièrement brutale en Haïti à la révolution haïtienne, aux lois Jim Crow du sud des États-Unis, et jusqu’à l’Europe contemporaine. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

English :

A form of choreographic introspection, a series of (therapeutic) sessions: a non-linear selection drawn from several years of artistic research and ongoing exploration of how memory is somatically inscribed in the body.

