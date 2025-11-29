MACKEREL MAVERICKS AÉROFAB TAPROOM Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:30 – 23:00

Gratuit : oui Tout public

Mackerel Mavericks est un trio de Rock N’Roll nantais prenant leurs inspirations autant dans le blues que dans le garage, le stoner ou le punk. Après avoir joué ensemble un bon nombre de fois dans différentes formations, Max Genouel, Hugo Deviers et Olivier Lemaitre ont décidé de mettre leurs cerveaux de côté et de faire sonner leurs instruments pour créer un son puissant et percutant.https://www.instagram.com/maxgenouel/?hl=fr

AÉROFAB TAPROOM Nantes 44200