MACKEREL MAVERICKS BROCÉLIANDE Nantes vendredi 28 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-28 21:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Mackerel Mavericks est un trio de Rock N’Roll nantais prenant leurs inspirations autant dans le blues que dans le garage, le stoner ou le punk. Après avoir joué ensemble un bon nombre de fois dans différentes formations, Max Genouel, Hugo Deviers et Olivier Lemaitre ont décidé de mettre leurs cerveaux de côté et de faire sonner leurs instruments pour créer un son puissant et percutant.https://www.instagram.com/maxgenouel/?hl=fr Pour cette 23ème édition de Bar-Bars, le Brocéliande vous conseille D’échauffer vos hanches pour profiter d’une programmation boogie, Rock’n’roll, sixties et électro percusive !Attention, une queue-leuleu peut en cacher une autre. Retrouvez aussi, et comme toujours, une belle sélection de vins naturels, bières locales et cuisine inventive dans votre troquet préféré !

BROCÉLIANDE Nantes 44000