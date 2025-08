Mackerel Mavericks en concert CASA PENICHE TROPICALE Nantes

Mackerel Mavericks en concert CASA PENICHE TROPICALE Nantes samedi 30 août 2025.

Mackerel Mavericks est un trio de Rock n’ Roll nantais prenant leurs inspirations autant dans le blues que dans le garage, le stoner ou le punk.Après avoir joué ensemble un bon nombre de fois dans différentes formations, Max Genouel, Hugo Deviers et Olivire Lemaitre ont décidé de mettre leurs cerveaux de côté et faire sonner leurs instruments pour créer un son puissant et percutant.

