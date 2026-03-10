MACKINTOSH SE RACONTE ET RACONTE SON PORT-VENDRES

1 Quai François Joly Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-18 14:00:00

fin : 2026-04-18 14:45:00

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

Plongez dans l’univers de Mackintosh lors d’une déambulation commentée le long des quais. À travers plusieurs étapes, découvrez ses œuvres, son lien avec Margaret et la ville, ainsi que l’ambiance du port dans l’entre-deux-guerres.

Réservation recommandée (places limitées).

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1 Quai François Joly Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 12 52 53 22

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English :

Immerse yourself in the world of Mackintosh on a guided stroll along the quayside. Discover his works, his relationship with Margaret and the city, and the atmosphere of the port between the wars.

Reservations recommended (places are limited).

L’événement MACKINTOSH SE RACONTE ET RACONTE SON PORT-VENDRES Port-Vendres a été mis à jour le 2026-03-10 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE