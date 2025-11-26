Mackwood x Alexis Valet + Dead Robot / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris
Mackwood x Alexis Valet + Dead Robot / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris mercredi 26 novembre 2025.
19h30
Alexis Valet invite le batteur et producteur londonien Mackwood pour une rencontre inédite entre jazz, groove et sonorités électroniques. Ensemble, ils explorent un terrain musical vibrant où se mêlent improvisation, textures urbaines et énergie live
Guest Jean-Loup Siaut / guitare
Alexis Valet / vibraphone, MalletKat
Simon Chivallon / piano
Gwen Ladeux / basse
Harry « Mackwood » Ling / batterie
21h30
En deuxième partie, le groupe Dead Robot déploie son univers électro-organique, entre rythmes futuristes et improvisations audacieuses. Une soirée sous le signe du groove, de la créativité et du live sans frontières !
Guest Jean-Loup Siaut / guitare
Curtis Efoua Ela / batterie
Idris-félix Bahri / basse
Alex Huelves Garrido / claviers
22h30
Jam session Jazz/Groove animée par Mackwood, Alexis Valet & Dead Robot !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le Jass Club ouvre ses portes pour une soirée explosive orchestrée par le vibraphoniste Alexis Valet !
Le mercredi 26 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-26T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-27T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T02:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/