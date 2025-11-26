Mackwood x Alexis Valet + Dead Robot / JASS CLUB PARIS JASS CLUB Paris

19h30

Alexis Valet invite le batteur et producteur londonien Mackwood pour une rencontre inédite entre jazz, groove et sonorités électroniques. Ensemble, ils explorent un terrain musical vibrant où se mêlent improvisation, textures urbaines et énergie live

Guest Jean-Loup Siaut / guitare

Alexis Valet / vibraphone, MalletKat

Simon Chivallon / piano

Gwen Ladeux / basse

Harry « Mackwood » Ling / batterie

21h30

En deuxième partie, le groupe Dead Robot déploie son univers électro-organique, entre rythmes futuristes et improvisations audacieuses. Une soirée sous le signe du groove, de la créativité et du live sans frontières !

Guest Jean-Loup Siaut / guitare

Curtis Efoua Ela / batterie

Idris-félix Bahri / basse

Alex Huelves Garrido / claviers

22h30

Jam session Jazz/Groove animée par Mackwood, Alexis Valet & Dead Robot !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le Jass Club ouvre ses portes pour une soirée explosive orchestrée par le vibraphoniste Alexis Valet !

Le mercredi 26 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-26T20:00:00+01:00

fin : 2025-11-27T03:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-26T19:00:00+02:00_2025-11-26T02:00:00+02:00

JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS

Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités

Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au dimanche de 19h à 2h

Info & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/